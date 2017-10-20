Компания Gigabyte представила новый ноутбук Aorus X9, заточенный в первую очередь под игры и наделенный соответствующими дизайном и начинкой. Стильный мобильный ПК характеризуется наличием сразу двух околотоповых видеокарт от NVIDIA, но и прочие компоненты у него тоже на достаточно высоком уровне.

Gigabyte Aorus X9 укомплектован парой адаптеров GeForce GTX 1070 с памятью GDDR5 в сумме на 16 гигабайтов, и при этом толщина его корпуса не превышает 30 миллиметров, что для геймерского мобильного ПК сравнительно немного. Экран ноутбука основан на матрице IPS с разрешением Quad HD или 4К на выбор, откликом 5 мс и 100-процентным охватом цветовой палитры Adobe RGB, а также с частотой обновления 120 Гц, что сделано для динамичных игр. Сам экран получил немалую диагональ 17,3 дюйма.

Ноутбук Gigabyte Aorus X9 построен на процессоре Intel Core i7-7820HK с разблокированным множителем и предлагает до 64 Гб оперативной памяти стандарта DDR4-2400, а немалые габариты его корпуса позволяют вместить два SSD M.2 и один SATA-накопитель на 2,5 дюйма. Стоимость Gigabyte Aorus X9 стартует от 1750 долларов США в комплекте с ОС Windows 10 Pro от Microsoft. Ноутбук весит 3,6 килограмма.