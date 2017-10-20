Компания OnePlus готовится к презентации смартфона 5T, который сегодня показался на новых рендерах неизвестного происхождения. Точная дата анонса гаджета уже известна, а вот его отличия от текущего OnePlus 5 в плане аппаратной начинки пока что засекречены, ведь Qualcomm так и не выпустила новый процессор с индексом 836.

Самое главное отличие OnePlus 5T от предшественника отлично видно на первом рендере – это, конечно же, экран без рамок (формально), вытянутый и занявший большую площадь лицевой панели. Именно за большие рамки сверху и снизу от экрана и ругают OnePlus 5, который вышел уже после релиза Samsung S8, но на самом деле это выбор каждого. Что же, похоже, что OnePlus 5Т получит ровно те же компоненты, что и его старший брат, и ждать его появления на публике следует 5 ноября – именно эту дату не так давно озвучило руководство китайского вендора.

Ну а полноценный флагман OnePlus 6, который тоже недавно засветился в интернете, задержится до февраля-марта 2018 года, а то и вовсе до января, поскольку все спешат выпустить новые модели как можно раньше. Это будет фаблет на еще не анонсированном CPU Qualcomm 845, с экраном Quad HD без рамок и прочими полезностями, включая двойную фронтальную и двойную же основную фотокамеры.