В Киеве между станциями метро погиб 33-летний мужчина
Категория: Столица | 21 октября 2017 00:00

   Вечером 19 октября на перегоне между станциями Гидропарк и Левобережная погиб 33-летний житель Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева. 

Мужчина скончался от полученных травм на месте. 

Правоохранители с камер наблюдения установили, что он перелез через забор и ходил по.подробнее

Новость была оставлена 21 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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