Категория: Столица | 21 октября 2017 00:00
Вечером 19 октября на перегоне между станциями Гидропарк и Левобережная погиб 33-летний житель Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Мужчина скончался от полученных травм на месте.
Правоохранители с камер наблюдения установили, что он перелез через забор и ходил по.подробнее
Новость была оставлена 21 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.