Вечером 19 октября на перегоне между станциями Гидропарк и Левобережная погиб 33-летний житель Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Мужчина скончался от полученных травм на месте.

Правоохранители с камер наблюдения установили, что он перелез через забор и ходил по.подробнее