Вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс не примет участия в матче девятого тура чемпионата страны с «Пасуш де Ферейрой», потому что постоянно использует мобильный телефон и несерьезно относится к тренировкам. Место в воротах в ближайшей встрече займет Жозе Са. Неизвестно, когда испанец вернется в основной состав.

Новость была оставлена 21 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.