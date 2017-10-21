В субботу, 20 октября, был проведен брифинг, в ходе которого стали известны подробности похищения девочки-младенца из детского сада в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает Страна.Читай также: Полиция нашла похищенного в Киеве младенца и задержала подозреваемую Похищенный ребенок провел ночь на пилораме..подробнее

Новость была оставлена 21 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.