Болт обозначил сроки дебюта в футболе
Категория: Спорт | 21 октября 2017 16:00

Завершивший карьеру ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что собирается дебютировать в футболе в 2018 году. Он отметил, что хотел бы сыграть сейчас, но не может тренироваться из-за полученной в августе травмы. Он повредил подколенное сухожилие. Болт — болельщик «Манчестер Юнайтед».

Новость была оставлена 21 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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