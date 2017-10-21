Завершивший карьеру ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что собирается дебютировать в футболе в 2018 году. Он отметил, что хотел бы сыграть сейчас, но не может тренироваться из-за полученной в августе травмы. Он повредил подколенное сухожилие. Болт — болельщик «Манчестер Юнайтед».

Новость была оставлена 21 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.