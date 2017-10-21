«Барселона» предложит пожизненный контракт нападающему Лионелю Месси, который выступает за каталонцев с 2004 года. За это время 30-летний аргентинец провел за сине-гранатовых 596 матчей во всех турнирах, в которых забил 522 гола. В октябре пожизненный контракт с «Барселоной» подписал полузащитник Анрдеас Иньеста.

Новость была оставлена 21 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.