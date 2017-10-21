Компания Vivo тверда в своем намерении выйти на рынок России и продавать здесь свои смартфоны на полностью официальной основе. Впервые об этом стало известно еще в марте этого года, а сегодня Vivo заявила об очень скором начале поставок своей продукции в шесть стран мира, в том числе и РФ.

Напомним, что бренд Vivo, равно как и Oppo, принадлежит компании ВВК, и именно она в марте этого года вела переговоры с оператором МТС о дистрибуции своей продукции на территории России. К чему привели эти переговоры, не сообщается, так что есть вероятность, что купить смартфоны Vivo можно будет лишь в салонах связи красно-белого оператора. В России будут продаваться не только мобильники, но также планшеты, камеры и наушники, но, как и всегда, с наценкой, размер которой может оказаться непомерно большим.

Тут вспоминается компания Смарт Орандж, в конце весны этого года пытавшаяся подмять под себя все продажи устройств Xiaomi и даже подкупившая таможню, чтобы та заворачивала все «серые» смартфоны данной марки. Разница в стоимости легальных аппаратов Xiaomi и купленных в Поднебесной достигала 10000 рублей. Очень надеемся, что Vivo и ее официальные представители в России не станут поступать подобным образом.