В конце сентября этого года бенчмарки опубликовали результаты тестирования некоего нового ноутбука от Apple с очень интересной начинкой и экраном на 14,1 дюйма. Это дало основания полагать, что не за горами релиз свежего мобильного ПК с яблоком на корпусе, однако сегодня поступило официальное опровержение.

Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по вопросам программного обеспечения лично отметил, что в текущем сезоне компания не намерена представлять новые продукты и обойдется лишь релизом уже анонсированного iPhone X, который назначен на 3 ноября. Иначе говоря, никаких новых Apple MacBook Pro в этом году не будет, и, что наиболее вероятно, анонса придется ждать аж до весны 2018. Тем не менее, далеко не факт, что опубликованные результаты тестирования в бенчмарках являются поддельными – вполне вероятно, что сами лэптопы, вернее, их начинка, уже создана, и Apple просто ждет наиболее оптимального момента для проведения анонса.

Между тем, отказ Apple от анонса новой продукции может сказаться на ее финансовом состоянии, ведь не за горами новогодние праздники, и кто-то наверняка хотел бы подарить себе или близкому человеку новый Макбук, но, раз он не выйдет, то и свежий мощный ноутбук на Windows вполне сгодится.