Регулятор TENAA приступил к тестированию смартфона Xiaomi Redmi Note 5, который все же представят в этом году, и по традиции слил в сеть его изображения. Что ж, безрамочность аппарата не подтвердилась: экран вытянулся в размерах, однако толщина его рамок, особенно боковых, просто чудовищна – разве что только у нового Google Pixel 2 XL она больше.

Итак, сзади новый Xiaomi Redmi Note 5 вообще не изменился и имеет гигантские пластиковые вставки сверху и снизу тыльной панели, как у Redmi Note 4X 2016 года. Все та же одна камера с двойной вспышкой и все тот же дактилоскоп круглой формы, хотя ему хватило бы места под дисплеем. Спереди видим экран с соотношением сторон 18:9 и закругленными углами в стиле LG G6, а также рамки, много рамок, очень много рамок. Над экраном есть стандартный набор сенсоров и камера, к которой, похоже, прикрутили собственную вспышку.

Одно радует: уже на старте продаж новый Xiaomi Redmi Note 5 будет доступен в черном цвете корпуса, у которого эти рамки визуально будут казаться тоньше. Список характеристик смартфона представлен ниже.

— экран 5,5 дюйма, Full HD;

— процессор Qualcomm 617 или 653;

— 3 или 4 Гб RAM, 32 или 64 Гб ROM;

— фотокамеры 16 Мп основная и 12 Мп фронтальная;

— батарея 4000 мАч;

— ОС Android 7.1.1, MIUI 9.