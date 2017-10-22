У жителя Киева изъяли арсенал оружия и 4,5 тысячи патронов
Категория: Столица | 22 октября 2017 00:00

    

В Святошинском районе Киева Служба безопасности Украины при проведении обыска изъяла у местного жителя несколько единиц оружия и более 4,5 тысячи патронов, сообщает в субботу, 21 октября, пресс-служба ведомства.

 

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Новость была оставлена 22 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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