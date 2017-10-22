В Святошинском районе Киева Служба безопасности Украины при проведении обыска изъяла у местного жителя несколько единиц оружия и более 4,5 тысячи патронов, сообщает в субботу, 21 октября, пресс-служба ведомства.

«Правоохранители установили, что житель столицы организовал бизнес по продаже.подробнее