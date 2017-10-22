Россиянин Мурат Гассиев нокаутом выиграл бой против поляка Кшиштофа Влодарчика в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Схватка завершилась в третьем раунде. В этом бою 24-летний Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF. В полуфинале ему предстоит сразиться с кубинцем Юниером Дортикосом.

Новость была оставлена 22 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.