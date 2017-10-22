Американский баскетболист, центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард поцеловал судью во время матча регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс». Таким образом он отреагировал на решение арбитра вынести ему персональное замечание. Поцелуй пришелся в макушку судьи.

Новость была оставлена 22 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.