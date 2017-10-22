В Киеве 22 октября три станции метро будут работать с ограничениями на вход и выход, сообщается на сайте Киевского метрополитена. Такие изменения связаны с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча между командами Динамо и Шахтер. Перед началом матча — с 18.30 до 19.30 — станция Олимпийская будет.подробнее

Новость была оставлена 22 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.