Похищение младенца в Киеве: женщине сообщили о подозрении
Категория: Столица | 23 октября 2017 00:00

   Прокуратура сообщила о подозрении 20-летней женщине, которую задержали с похищенным полуторамесячным ребенком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

20-летняя киевлянка сейчас задержана правоохранителями. Ее действия квалифицировали по ч.2 ст.146 УК — незаконное лишение свободы или.подробнее

Новость была оставлена 23 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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