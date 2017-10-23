Прокуратура сообщила о подозрении 20-летней женщине, которую задержали с похищенным полуторамесячным ребенком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

20-летняя киевлянка сейчас задержана правоохранителями. Ее действия квалифицировали по ч.2 ст.146 УК — незаконное лишение свободы или.подробнее