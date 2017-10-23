Бразильский нападающий футбольного клуба «Заря» Паулиньо раскритиковал расизм и пьянство на Украине. По мнению Паулиньо, расизм в стране повсеместен. Бразилец рассказал, что однажды, когда он гулял с женой, женщина на улице назвала его «черной обезьяной». «Оказалось, что она живет в одном с нами доме», — отметил игрок.

Новость была оставлена 23 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.