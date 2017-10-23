В Египте убит футболист клуба второго дивизиона «Эль-Канах» Ибраим Конша. 28-летний игрок проходил воинскую службу и был в числе девяти солдат, убитых радикальными исламистами. «Наш футболист Ибраим Конша погиб в результате террористической атаки на батальон египетской армии», — говорится в заявлении клуба.

Новость была оставлена 23 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.