Дональд Трамп метит на второй срок. Американский президент уже подумывает о выборах двадцатого года. И настроен в них победить. Такие выводы сделала местная пресса из его последних заявлений. Кого Трамп видит своим соперником и что будет делать с обвинениями в связях с Россией расскажет Дмитрий Анопченко.

Новость была оставлена 23 октября 2017 00:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.