Старые настольные ПК известны постоянно воющими вентиляторами, мешающими работать и попросту раздражающими. Это характерно и для многих современных систем в старом форм-факторе, так что многие постепенно переходят на более компактные и энергоэффективные решения, и как раз сегодня были представлены миниатюрные неттопы MSI Cubi 3 Silent, размеры которых указаны на изображении. Эти компьютеры не издают ни единого децибела шума во время работы.

MSI Cubi 3 Silent полностью бесшумны, поскольку в них нет вентиляторов и винчестеров – первые заменены на систему радиаторов, а вместо вторых используются высокоскоростные SSD. Неттопы даже предусматривают возможность апгрейда: можно заменять планки оперативной памяти SODIMM DDR4 (по умолчанию стоит 4 или 8 гигабайтов), плюс есть возможность самостоятельной установки SSD в формате М.2 и еще одного SSD (или HDD) в корпусе на 2,5 дюйма с интерфейсом SATA III.

Как сообщается, MSI Cubi 3 Silent основаны на некоем процессоре от Intel на базе 14-нанометрового техпроцесса с тепловыделением на уровне всего лишь 15 ватт. Несмотря на свои компактные размеры, неттопы способны потянуть сразу два экрана с разрешением Ultra HD или 4К, плюс у них есть две сетевые карты, пара портов USВ 2.0 и еще столько же USB 3.0 и вход под наушники. Для настоящих олдфагов есть даже два COM-порта, неизвестно как затесавшихся в компьютер образца 2017 года. Стоимость MSI Cubi 3 Silent на данный момент остается неизвестной.