Ранее в этом году компания HTC показала смартфон U11 – свой новый флагман, выделяющийся непомерно высокой ценой и отсутствием безрамочного экрана. Пару недель назад стало известно о приближающемся анонсе чуть более мощного мобильника HTC U11 Plus, а сегодня информаторы донесли о третьем аппарате из этой серии, получившим наименование HTC U11 Life.

Если HTC U11 Plus окажется топовым мобильником (его, кстати, покажут уже 2 ноября этого года), у которого, вполне вероятно, все же будет безрамочный экран, то HTC U11 Life – это прямая его противоположность. Иначе говоря, смартфон с приставкой Life в своем названии – это бюджетная версия флагмана U11 с батареей всего лишь на 2600 мАч, большими рамками вокруг экрана и самим дисплеем с матрицей IPS, диагональю 5,2 дюйма и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Как сообщается основу смартфона составит процессор среднего уровня Qualcomm 660, и к нему добавят 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти.

Все перечисленное уже никак нельзя назвать флагманской начинкой, так что HTC U11 Life отправляется в сегмент смартфонов средне-начального уровня, но есть один нюанс: после релиза его стоимость, согласно инсайдерским данным, составит около 400 евро, то есть HTC попытается даже не продать, а откровенно впарить нам дешевый мобильник по цене флагманов от Xiaomi и OnePlus. При всем этом сам HTC U11 Life будет относиться к программе Android One, то есть на него установят чистую ОС Android. Очень надеемся, что слухи о стоимости этого смартфона не подтвердятся, иначе его ждет забвение через мгновение после анонса.