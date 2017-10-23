Машина была роскошью лишь во времена СССР, а сейчас автомобилем владеют многие, а у некоторых даже есть целый автопарк, и вполне логично дополнять свое личное транспортное средство различными полезными гаджетами. Сегодня интернет-магазин Cafago предлагает вам подборку из четырех аксессуаров, которые пригодятся если не всем, то почти всем автомобилистам. Каждый из представленных товаров доставляется по России ровно за 0 рублей.

Первый и самый важный гаджет от Cafago – это видеорегистратор KKMOON 4 стоимостью всего лишь $28 на время флеш-распродажи. Довольно компактный, он способен писать видео в формате Full HD при помощи 12-мегапиксельного сенсора и обладает оптикой с углом обзора 120 градусов. Контент пишется на карты памяти microSD, плюс предусмотрена автономная работа от АКБ емкостью 200 мАч. Но самый большой плюс KKMOON 4 – это дополнительная камера, входящая в комплект поставки, которую можно разместить в салоне или на заднем бампере. Для Российских реалий это очень важный и полезный бонус.

Второй аксессуар для автомобиля от Cafago – это держатель для смартфонов и навигаторов со встроенным отражателем HD Reflection Projector. В сие устройство можно поместить гаджет с диагональю до 6 дюймов, и на него не будут попадать солнечные лучи, когда он будет лежать на панели приборов. В комплект, помимо отражателя, входит специальный противоскользящий коврик, и весь набор стоит $14 с купоном «RU4557».

Следующая полезность – это автомагнитола JSD-8027BT по цене $16 с купоном «RU5596RU». Модель характеризуется размером 1DIM и обладает слотом под SD-карты, USB-портом и модулем Bluetooth для связи со смартфоном. В магнитолу также встроен микрофон, благодаря чему она превращается в устройство громкой связи. Комплект включает пульт ДУ и все необходимое для крепежа, включая кабель питания.

Ну и напоследок, наушники Xiaomi Capsule, которые также являются гарнитурой и способны освободить ваши руки во время разговора по телефону во время управления автомобилем. Белые или черные на выбор, эти наушники обойдутся вам всего лишь в $9 при заказе в магазине Cafago с промо-кодом «RU3651RU».