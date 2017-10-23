Категория: Столица | 23 октября 2017 12:00
В Киеве на улице Александра Архипенко в Оболонском районе обустроили современные островки безопасности. Об этом сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры КМДА в Facebook.
В департаменте уточнили, что подобные островки в столице устанавливаются впервые в качестве эксперимента.
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Новость была оставлена 23 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.