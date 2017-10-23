Итальянский полузащитник «Торонто» Себастьян Джовинко во время матча Главной лиги футбола (MLS) с «Атлантой» выпил пиво, брошенное фанатом команды соперника в его одноклубника Жози Алтидора. На 60-й минуте Алтидор сравнял счет (1:1) и побежал праздновать гол к трибуне «Атланты», в результате чего и возник инцидент.

Новость была оставлена 23 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.