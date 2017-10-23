Российский боксер Петрос Ананян победил испанца Луку Гиакона в бою за титул чемпиона мира по версии IBF International, но не получил положенного ему пояса. На трофее оказалось вышито имя Гиакона. Ананян объяснил произошедшее тем, что организаторы были уверены в победе его соперника.

Новость была оставлена 23 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.