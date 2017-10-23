Так готовы, что даже не верится. На фоне новостей о бомбардировщиках Дональд Трамп заговорил о войне с Северной Кореей. Его интервью сейчас на устах у всей Америки. Ведь еще совсем недавно речь шла о переговорах. 39 президент США Джимми Картер даже готов был ехать в Пхеньян.

Новость была оставлена 23 октября 2017 20:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.