Около столицы на территории лесничества в Киево-Святошинском районе нашли уже мумифицированный труп мужчины. Как сообщает Обозреватель, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, тело нашли в воскресенье, 22 октября. Тело мужчины, личность которого пока не установлена, было без головы — ее.подробнее

Новость была оставлена 24 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.