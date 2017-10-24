Компания Samsung провела официальный анонс нового планшетного компьютера Galaxy Tab Active 2, недавно показавшегося на рендерах. Это почти обычный планшет на базе ОС Android, и из общей массы его выделяет лишь усиленный корпус, плюс поддержку стилуса тоже можно отнести к разряду особенностей.

Samsung Galaxy Tab Active 2 работает на ОС Android 7.1.1 и комплектуется 3 Гб ОЗУ вместе с всего лишь 16 Гб постоянной памяти, а основу планшета составляет процессор Samsung 7880. Экран здесь реагирует на касания даже в перчатках, и это AMOLED-панель с диагональю 8 дюймов и разрешением 1200х800 точек, и рядом с ним расположился стилус S-Pen, но не обычный, а защищенный от воды и пыли по стандарту IP68, равно как и сам планшетник.

Внутри Samsung Galaxy Tab Active 2 стоит батарея емкостью 4450 мАч, а на корпус вынесены аппаратные кнопки управления, включая кнопку Home со встроенным дактилоскопом. Samsung Galaxy Tab Active 2 предлагает защиту от ударов по военному стандарту MIL STD 810G, фотокамеры на 5 и 8 Мп для фронтальной и основной соответственно, опциональную поддержку сотовых сетей LTE и слот под карты памяти microSD до 256 гигабайтов. Стоит планшетный компьютер от 500 евро за версию без LTE.