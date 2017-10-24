Интернет-магазин TomTop объявил о начале продаж новейшего безрамочного смартфона MAZE COMET из категории имиджевых. На фоне «одноклассников» он сразу же выделяется своим необычным дизайном – прямые углы здесь очень удачно сочетаются с элегантностью и плавностью форм, а тыльная панель покрыта текстутированной кожей темно-синего или черного цвета на выбор.

В целом смартфон MAZE COMET очень напоминает флагман Samsung Note 8, вот только если за восьмой Ноут в России просят 70000 рублей, то MAZE COMET при заказе в TomTop в период с 23 по 31 октября включительно будет стоить всего лишь $170, к тому же доставят вам его совершенно бесплатно. Цена указана за версию с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, в которую также входит экран IPS с диагональю 5,7 дюйма, соотношением сторон 18:9 (как у флагмана LG V30) и разрешением HD+. Поверх дисплея установлено высокопрочное защитное стекло Gorilla Glass 3 в формате 2,5D, а под экраном помещена кнопка Home со встроенным дактилоскопом.

Тыльную сторону MAZE COMET украшает 13-мегапиксельная фотокамера с двойной вспышкой (фронтальная снимает в разрешении 8 Мп), а под задней крышкой находятся два слота под SIM-карты, батарея емкостью сразу 4000 мАч и модуль LTE. Смартфон укомплектован CPU MediaTek с восемью ядрами и ОС Android 7 и оценен в $170 при заказе в TomTop до 31 октября включительно.