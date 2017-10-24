На днях холдинг HMD Global анонсировал полуфлагманский смартфон Nokia 7, который лучше, чем Nokia 6, но немного слабее (и дешевле) флагмана Nokia 8. Сегодня стали известны подробности о еще одном аппарате некогда финской марки – Nokia 2.

Смартфон Nokia 2 – это самый бюджетный моноблок нового модельного ряда Nokia, и показан он будет уже в очень скором будущем. После релиза его цена составит всего лишь 100 долларов США (в России можно ожидать 50-процентную наценку), и за эти деньги в нем окажутся 8 Гб флеш-памяти, аккумулятор немалой емкости 4000 мАч, чистая ОС Android 7.1.1 от Google и экран с диагональю 4,7 дюйма и разрешением HD.

К сожалению, без экономии на комплектующих не обошлось – в Nokia 2 стоит старый процессор Qualcomm 210, и к нему добавлен ровно 1 Гб оперативной памяти, но зато и цена составит менее 6000 рублей при наличии двух SIM-карт, качественных фотокамер с оптикой от Zeiss (слухи), и поддержкой сотовых сетей LTE. Анонс смартфона должен состояться до конца года или, по другим данным, в январе или феврале 2018. Конкурентов в бюджетном сегменте у него, с учетом легендарности лейбла, точно не будет.