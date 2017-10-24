Боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал об отношении американцев к российским спортсменам. По мнению россиянина, «у американцев чувство русофобии на уровне ДНК». «Американцы желают нам зла? Большинство — точно. Если брать в целом, то американцы дышат ядом на нас», — заявил 36-летний спортсмен.

Новость была оставлена 24 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.