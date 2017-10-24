Защитнику «Лос-Анджелес Кингс» Дрю Даути порезали лицо коньком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс». Нападающий «Торонто» Патрик Марло попал коньком в лицо Даути. Защитник получил порез переносицы, однако смог продолжить игру.

Новость была оставлена 24 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.