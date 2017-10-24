В Киеве патрульные полицейские спасли двух детей, которых почти на двое суток родители оставили в квартире самих. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.Полицию вызвали соседи, которые услышали плач детей и крик мальчика, который звал маму. “Одна из женщин рассказала о.подробнее

Новость была оставлена 24 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.