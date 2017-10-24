Крупнейший в мире видеосервис получил очень полезное в 2017 году обновление – он наконец-то стал поддерживать безрамочные экраны. Апдейт уже встроен в приложение YouTube под Android, и можно скачивать новую версию.

По умолчанию видео в YouTube на экранах 18:9 выводится в виде 16:9, то есть с большими рамками, но для переключения в нужный режим достаточно развести два пальца в окне приложения. Функция тестировалась на протяжении двух месяцев и теперь доступна официально, но, сразу оговоримся, пока не для всех: пока что оценить новую возможность уже сегодня, нужно являться обладателем флагманского смартфона Google Pixel 2 XL.

Когда именно Google выпустит апдейт приложения YouTube для прочих безрамочных смартфонов, остается неизвестным, но случится это очень даже скоро, на что есть две причины. Во-первых, аппаратов с дисплеями 18:9 становится все больше, во-вторых, сам Pixel 2 XL продается далеко не во всех странах, а первые его экземпляры содержат в себе значительное количество аппаратных недочетов, что плохо сказывается на его продажах.