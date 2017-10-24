Покупать смартфоны в Китае становится все более выгодно, и особый интерес следует проявить к новому интернет-магазину LightInTheBox, в котором регулярно проходят различные акции. К примеру, прямо сейчас вы можете стать участником распродажи нового смартфона LeTV S3 X626, внутри которого находится чуть ли не топовая начинка, и он станет вашим по цене обычного бюджетного мобильника.

В LightInTheBox смартфон LeTV S3 X626 доступен в двух цветах металлического корпуса – просто золотом и розово-золотом, и в обоих случаях итоговая цена с учетом скидок составит всего лишь $105 (купоны и промо-коды не требуются), к тому же магазин гарантирует бесплатную доставку по России. В нашей стране менее чем за 6000 рублей можно купить лишь какой-нибудь дешевый аппарат с простеньким экраном и 1 Гб оперативной памяти, тогда как в LeTV S3 X626 есть сразу 4 Гб RAM и даже 32 Гб ROM, тогда как разрешение его экрана составляет 1920х1080 точек (формат Full HD) при диагонали 5,5 дюйма.

При этом же арсенал нового LeTV S3 X626 включает в себя мощную фотокамеру на 21 Мп и фронталку на 8 Мп, обе с поддержкой режима HDR, плюс у него есть и симметричный порт USВ-С, и отдельный вход под наушники с коннектором 3,5 миллиметра. В основе смартфона LeTV S3 X626 лежит процессор MediaTek Helio X20, в котором кроются 10 вычислительных ядер и видеокарта Mali-T880 MP10 с десятью ядрами, и все это станет вашим всего за $105 при заказе в магазине LightInTheBox.