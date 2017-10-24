LeTV S3 X626: менее $110 за металлический смартфон с 10-ядерным CPU в магазине LightInTheBox
Категория: Техника | 24 октября 2017 16:00

Покупать смартфоны в Китае становится все  более выгодно, и особый интерес следует проявить к новому интернет-магазину LightInTheBox, в котором регулярно проходят различные акции. К примеру, прямо сейчас вы можете стать участником распродажи нового смартфона LeTV S3 X626, внутри которого находится чуть ли не топовая начинка, и он станет вашим по цене обычного бюджетного мобильника.

LeTV S3 X626

В LightInTheBox смартфон LeTV S3 X626 доступен в двух цветах металлического корпуса – просто золотом и розово-золотом, и в обоих случаях итоговая цена с учетом скидок составит всего лишь $105 (купоны и промо-коды не требуются), к тому же магазин гарантирует бесплатную доставку по России. В нашей стране менее чем за 6000 рублей можно купить лишь какой-нибудь дешевый аппарат с простеньким экраном и 1 Гб оперативной памяти, тогда как в LeTV S3 X626 есть сразу 4 Гб RAM и даже 32 Гб ROM, тогда как разрешение его экрана составляет 1920х1080 точек (формат Full HD) при диагонали 5,5 дюйма.

LeTV S3 X626

При этом же арсенал нового LeTV S3 X626 включает в себя мощную фотокамеру на 21 Мп и фронталку на 8 Мп, обе с поддержкой режима HDR, плюс у него есть и симметричный порт USВ-С, и отдельный вход под наушники с коннектором 3,5 миллиметра. В основе смартфона LeTV S3 X626 лежит процессор MediaTek Helio X20, в котором кроются 10 вычислительных ядер и видеокарта Mali-T880 MP10 с десятью ядрами, и все это станет вашим всего за $105 при заказе в магазине LightInTheBox.

Новость была оставлена 24 октября 2017 16:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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