Слухи о скором релизе смартфона OnePlus 5T находят все новые подтверждения: сегодня, к примеру, в сети появилось его тизерное изображение, что называется, во всей красе. Анонс мобильника ожидается в первых числах ноября, но с точки зрения аппаратной начинки это будет все тот же текущий OnePlus 5, вышедший в июне этого года.

Грядущий OnePlus 5T получит лишь одно существенное отличие от предшественника, и это будет безрамочный экран с соотношением сторон 18:9, как у новых флагманов LG. Диагональ панели останется прежней, 5,5 дюйма, то есть сам аппарат уменьшится размерах, а ее разрешение повысят до Full HD+ или 2160х1080 пикселей. Основная камера в OnePlus 5T изменений не претерпит – 16 и 20 Мп, но уже с системой оптической стабилизации, а спереди над дисплеем прикрутят 16-мегапиксельный модуль для селфи.

Показ OnePlus 5T назначен на 5 ноября, и смартфон сразу же выйдет с ОС Android 8 Oreo, а также с процессором Qualcomm 835, RAM на 6 или 8 гигабайтов и встроенным накопителем емкостью 64 или 128 Гб. Останутся порт USB-C и вход под наушники, фирменная прошивка Oxygen OS, модуль LTE с поддержкой всех российских и зарубежных частот и все то, что уже сейчас можно обнаружить в составе OnePlus 5. О стоимости OnePlus 5T пока что говорить рано, но поставим на $500 за топовую версию на старте продаж, что вдвое дешевле безрамочного iPhone X, продажи которого начнутся 3 ноября.