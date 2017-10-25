В Вишневом (недалеко от Киева) произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что водитель был пьяный. Пострадавшая девочка госпитализирована. Состояние ребенка на данный момент не известно.

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