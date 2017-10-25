Категория: Столица | 25 октября 2017 00:00
В Вишневом (недалеко от Киева) произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что водитель был пьяный. Пострадавшая девочка госпитализирована. Состояние ребенка на данный момент не известно.
Cмотрите фотогалерею: Под Киевом пьяный.подробнее
Новость была оставлена 25 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.