Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заслуженно признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он обрадовался тому, что на чемпионат мира придет лучший игрок мира.

Новость была оставлена 25 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.