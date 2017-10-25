Новым тренером российского боксера Сергея Ковалева стал Аброр Турсунпулатов. Специалист будет помогать Ковалеву готовиться к поединку против украинца Вячеслава Шабранского, который пройдет 25 ноября в США. 18 сентября Ковалев объявил о расставании со своим постоянным тренером Джоном Дэвидом Джексоном.

Новость была оставлена 25 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.