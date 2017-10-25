Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар подписал контракт с клубом на особых условиях. По информации издания, другим футболистам ПСЖ запрещено жестко играть против Неймара на тренировках. Кроме того, у бразильца есть два личных физиотерапевта, которые везде за ним следуют.

Новость была оставлена 25 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.