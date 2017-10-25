Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк порассуждал об уровне хоккея в Канаде. Он отметил, что в этой стране зарегистрировано 600 тысяч игроков, а в России — менее 100 тысяч, и в связи с этим вспомнил, что у него в кабинете висит фотография Владимира Путина, а у канадского премьера — свитер Уэйна Гретцки.

Новость была оставлена 25 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.