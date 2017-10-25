С конвейера компании Toyota сошли первые по-настоящему локализованные (во всех смыслах) автомобили. Теперь на их головных устройствах стоит нормальная прошивка, основанная на приложении Яндекс.Авто, так что отныне японские машины наконец-то предлагаются с достойным и очень удобным предустановленным ПО. Это ли не счастье?

Автомобили Toyota в России очень любят, и на то есть целая куча причин, и теперь этих причин стало на одну больше. Яндекс.Авто ставится на наиболее популярные в нашей стране Тойоты – это седан Camry в версии Exclusive и кроссовер RAW4 в комплектациях Style, Prestige и Exclusive. Если идея будет хорошо принята покупателями, то тогда экспансия Яндекс.Авто затронет весь актуальный модельный ряд японского вендора. Это вам не УАЗ Патриот с Навителом, который можно скачать на любой смартфон.

Как сообщается, наличие прошивки Яндекс.Авто на стоимость автомобилей повлияло лишь слегка – онa выросла на 7000 рублей, так что можно ехать, тестировать и покупать, тем более что в качестве бонуса дается предоплаченный интернет-трафик сроком на 1 год. Теперь ждем чего-то подобного от китайских вендоров, которые активно захватывают российский рынок автомобилей. Добавим, что Яндекс.Авто – это навигатор, синоптик, музыка и еще целый ряд функций в одном приложении.