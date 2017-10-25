За несколько дней до анонса смартфон OnePlus 5T полностью слили в сеть: сперва были жуткого качества «живые» снимки, вчера он показался на тизере, а сегодня один из партнеров OnePlus выложил пресс-рендер и перечень спецификаций нового флагмана. Что ж, на презентации смартфона сюрпризов теперь точно не будет.

Новый OnePlus 5T на рендере выглядит точно так же, как и на тизерном изображении, и в продажу он поступит до конца текущего года, пока что без точной даты релиза. Цена аппарата уже известна: если оформить на него предварительный заказ, то она составит всего 550 долларов США за версию с 6 Гб RAM и 64 Гб ROM, а стоимость модели 8+128 Гб станет известна немного позже.

С точки зрения начинки новый OnePlus 5T, как и предполагалось, копирует OnePlus 5 по всем, кроме экрана, то есть нас ждут процессор Qualcomm 835б батарея на 3450 мАч и двойная фотокамера от Sony на 20 и 16 Мп. Обещают поменять фронталку на 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX371, но это пока на уровне слухов. Что же до экрана, то это почти безрамочная панель AMOLED с соотношением сторон 18:9, как нынче модно, и разрешение ее составит 2160х1080 пикселей или Full HD+ при диагонали 6 дюймов. Смартфон будет весить 165 граммов с размерами 157х75х7 миллиметров.