Компания Sony провела анонс своего нового беззеркального фотоаппарата a7R III. Камера получила сенсор с обратной засветкой Exmor R и очень высокий ценник, и это замена модели a7R II, оказавшейся вполне удачной для своей ценовой категории.

Новая беззеркалка Sony a7R III поступит в продажу уже в первой половине ноября этого года и начнет свое шествие по миру с Европы. Цена вопроса – всего лишь 3500 евро, и в нее входят CMOS-сенсор Exmor R на 42,4 дюйма, в паре с которым работает процессор обработки изображений BIONZ X, способный на серийную съемку с частотой 10 кадров в секунду при максимальном разрешении.

Sony a7R III может похвастаться чувствительностью ISO с диапазоном 50-10240 и поддержкой 14-битного формата RAW без сжатия, а также 399-точечным фазовым автофокусом в фокальной плоскости, работающим совместно с 425-точечным контрастным АФ. Камера дополнена 5-осевым оптическим стабилизатором, видоискателем Tru-Finder, портом USB-C, 3-дюймовым сенсорным экраном и модулем WI-FI. В бонус – запись видео 4К с частотой 60 кадров в секунду и Full HD на 120 кадрах в секунду.