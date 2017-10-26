В Киевской области задержали женщину за попытку продать своего двухлетнего сына. Об этом сообщили в среду, 25 октября, в пресс-службе Нацполиции.Читай также: В Харькове женщина жила в посадке с грудным ребенком 22-летняя жительница Василькова (Киевская область) проживала со своим сожителем и двухлетним.подробнее

Новость была оставлена 26 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.