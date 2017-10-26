Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала реализовал штрафной удар в матче 10-го тура Серии А со СПАЛом. Аргентинец отличился на 22-й минуте встречи. Он рабочей левой ногой обвел стенку и направил мяч в верхний угол ворот соперника. Встреча завершилась победой «Юве» со счетом 4:1.

Новость была оставлена 26 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.