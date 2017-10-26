Игрок индонезийского клуба «Борнео» Теренс Пухири совершил рывок через все поле и забил мяч в игре национального первенства с командой «Митра Кулар». 21-летний футболист, чей рост составляет 157 сантиметров, преодолел 60 метров за шесть секунд. В соцсетях его назвали самым быстрым игроком на планете.

Новость была оставлена 26 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.