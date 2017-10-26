В одном из домов в Голосеевском районе, пьяный мужчина пытался утопить свою пьяную мать в унитазе. Об этом сообщается на странице столичной полиции в Facebook.Читай также: В киевском общежитии избитая женщина “сдала“ наркоторговца Как сообщает полиция, ссора между 27-летним киевлянином и его 49-.подробнее

Новость была оставлена 26 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.